جلال القبي: طلبت من «ستيفاني» إبعاد الشخصيات الجدلية عن الانتخابات

قال جلال القبي، الناشط الإعلامي بمليشيات بركان الغضب، أنه شارك في اجتماع هام بصحبة عدد من القيادات العسكرية حضرته مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا “ستيفاني ويليامز” بمدينة مصراتة.

وأضاف «القبي»، في منشور له عبر فيسبوك، «إن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الليبية، وتطورات العملية السياسية، وآخر استعدادات المرحلة الإنتخابية المقبلة».

وواصل قائلا: «أوضحت عدة نقاط من هواجس واهتمامات تشغل الرأي العام، أهمها إبعاد الشخصيات الجدلية المتورطة في دماء الليبيين من المشاركة في أي عملية انتخابية».

ولفت إلى أنه أكد «على دعم الليبيين لانتخابات نزيهة وديمقراطية بناءا على أُسس دستورية، يقرر من خلالها الشعب مصيره، لا انتخابات صورية بقوانين مَعيبة كان الهدف منها أساسا تعطيل العملية الانتخابية».

ومضى قائلا: «شددت على ضرورة استمرار التجهيز للانتخابات البرلمانية القادمة ويجب أن لا تؤجل سواءً ضلت الانتخابات الرئاسية في موعدها أو تأجلت، لرغبة الليبيين المُلحّة في تجديد الشرعية ببرلمان شرعي لإنهاء الخلاف القائم منذ سنوات لأجله».

وتابع، أنه أكد لـ”ستيفاني” أن إقبال الليبيين على مراكز الاقتراع واستلام بطاقاتهم الإنتخابية، لا يعني بالدرجة الأولى تأييدهم لهذه العملية، إنما حرصا منهم لعدم سرقة بطاقاتهم وأصواتهم كما حدث في بعض المراكز الانتخابية».

واستطرد، أنه شدد خلال اللقاء أيضا على ضرورة معاقبة كل من يهدد باستعمال القوة أو عرقلة وصول الليبيين لحالة الاستقرار التي يريدونها، بعقوبات فعالة على أرض الواقع، لضمان عدم تكرار ما حدث يوم 4/4».

واختتم بقوله، أنه أكد على الدعم والحرص على ذهاب ليبيا لمرحلة الإستقرار والاعمار، بعيدا عن الحروب والدمار وعلى دعم “ستيفاني” في هذا المسار.