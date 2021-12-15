ليبيا

بوابة افريقيا-وكالات |

15 December, 2021

توقفت إجازات وعمليات تبديل المرتزقة السوريين الموالين للنظام التركي المتواجدين في ليبيا، بشكل كامل، إلى ما بعد الانتهاء من الانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في 24 الشهر الجاري.

وذكرت مصادر إعلامية سورية معارضة ، أن المرتزقة السوريين التابعين لما يسمى «الجيش الوطني» الموالي للنظام التركي، في ليبيا، تلقوا مستحقاتهم الشهرية خلال الأيام الأخيرة المنصرمة، حيث يتواجد في الأراضي الليبية نحو 7 آلاف مرتزق من مختلف تشكيلات «الجيش الوطني».

وبينت، أن هؤلاء المرتزقة، صدرت أوامر من متزعميهم بتوقف إجازاتهم وعمليات تبديلهم بشكل كامل خلال الفترة الحالية، وجرى إبلاغهم بأن الإجازات وعمليات التبديل ستتم بعد الانتهاء من الانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في 25 الشهر الحالي.