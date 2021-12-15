بوشناف يبحث مع السفير الإسباني مستجدات العملية الانتخابية

استقبل مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف في مكتبه بمدينة طرابلس، الأربعاء، سفير إسبانيا لدى ليبيا، خافيير لاراشي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الليبية الإسبانية، والأوضاع الراهنة. كما بحث الطرفان أوجه التعاون بين مجلسي الأمن القومي في البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الأمن، والهجرة غير الشرعية، وقضايا الإرهاب الدولي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال».

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وأكد بوشناف أن الشعب الليبي من حقه أن يختار رئيسه وبرلمانه عبر صناديق الاقتراع، بحرية ودون أية ضغوطات محلية أو دولية، لافتًا إلى أن الأهم من إجراء الانتخابات هو القبول بنتائجها.

وتناول اللقاء أهمية مجلس الأمن القومي ودوره في التنسيق بين كافة أجهزة الدولة، بما يضمن حماية الأمن القومي الليبي.

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