المجموعات تحاصر مقري المجلس الرئاسي والحكومة.. والمرصد تكشف اللعبة

حاصرت المجموعات المسلحة مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، ليل الأربعاء.

وطلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحسب صحيفة الساعة 24، “قوة عسكرية” لحماية منزله بعد سيطرة المليشيات على مقر رئاسة الوزراء.

فيما أفادت مصادر متطابقة، نقل رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لمكان آمن بعد ورود معلومات عن نية اقتحام منازلهم من قبل المجموعات المسلحة.

ومن جانبها كشفت صحيفة المرصــد الليبية، عن مساعي المنفي لإعلان التمديد يـــــوم 23 ديسمـبر وتشكيل حكومة مصغرة، التي ارتبطت بالتحركــــات العسكرية في طرابلس.

الصحيفة، وبحسب مصادرها، قالت: “المنفي خطط للموضـــوع بالتعاون مع بعض الدول التي زارهـــــا مؤخرًا وطرحه على أطراف داخلية، وخطة المنفي تعتمد على إعلان مرسوم رئاسي بتجاوز صلاحياته في خارطة الطريق ونسق مع بعض المجموعات المسلحــــــة لوضعه موضع التنفيذ”.

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