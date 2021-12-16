خروج وحدات محطة أوباري الغازية عن الخدمة

أفاد مصدر بمحطة أوباري لـ218، عن خروج جميع الوحدات الغازية بالمحطة عن الخدمة، مساء اليوم الأربعاء؛ الأمر الذي أدى إلى حدوث إظلام جزئي، لبعض المناطق الجنوبية.

وأضاف المصدر، أن فرق الصيانة والفنيين بالمحطة، باشروا شحن الوحدات بالمحطة، حيث تمكنوا من إعادة التيار الكهربائي لمناطق أوباري، ووادي الحياة، فيما لايزال التيار مقطوعاً على مدينة غات، في انتظار إيصال الكهرباء إلى محطة تحويل العوينات، ولم يصدر عن الشركة العامة للكهرباء أي بيان بخصوص أسباب خروج المحطة عن العمل.

يُذكر أن محطة كهرباء أوباري الغازية تعمل في المنطقة الجنوبية، بقدرة إنتاجية تبلغ 640 ميجاوات.

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