بادي يهاجم وليامز ويقول: لن تكون هناك انتخابات رئاسية طالما الرجال موجودون

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هاجم قائد ميليشيا الصمود صلاح بادي مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تعليقًا على زيارتها إلى مصراتة.

كما اتهمها في تسجيل مصور جرى تداوله على منصات التواصل، وليامز بأن لها دور في يوم 4 أبريل 2019، وذلك في إشارة إلى العملية التي قادها الجيش الوطني في طرابلس.

وقال بادي، “إن ستيفاني وطأة أرض مصراتة ونقول إن اليوم ليس كالأمس وإن كلمتنا ستكون قوية وإن الأمور ستتغير من هذه الساعة وسنتخذ القرار أولا. نحن لسنا من يعلن بيانا وينام في بيته”.

وأضاف، “والله لن نرضى أن تكون البلاد تحت ما يسمى الانتخابات الرئاسية التي تعد مقاييسها”. كما قال، “من هي ستيفاني؟” وأردف، “هي لها دور إجرامي في 4 أبريل 2019”.

وهدد صلاح بادي بأنه “لن تكون هناك انتخابات رئاسية طالما الرجال موجودون”. وقال، “الأبطال في طرابلس مجتمعين وقد وافقتهم على قفل كل مؤسسات الدولة التي تعمل للخارج وليس الوطن”.

جاء ذلك عقب إجراء وليامز لقاءات متعددة مع عدد من القيادات العسكرية والمدنية في مصراتة.

وواصل بادي، “لن تبقى على أرض مصراتة أي قوة. ونقول للطليان الذين يجمعون قوات في مصراتة ما الغرض منها”. وقال بادي “الوضع في البلاد منهار ويتحدثون عن الانتخابات الرئاسية”.

اجتماعات وليامز في مصراتة

وأجرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عدة لقاءات خلال زيارتها إلى مصراتة من ضمنها لقاء مع عدد من القيادات العسكرية وممثلي المجتمع المدني بالمدينة.

وقالت وليامز، الأربعاء، إنها أجرت لقاءً في مصراتة مع مجموعة من القيادات العسكرية وأمراء الكتائب المسلحة. كما لفتت إلى أن اللقاء كان لافتًا إذ تميزت المداخلات بلغة التهدئة وتغليب الحلول السياسية.

كما أوضحت، أنها ناقشت العملية الانتخابية وسبل تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وذلك بناءً على الاجتماع الأخير بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبد الرازق الناظوري، وكذلك الجهود المستمرة للجنة العسكرية المشتركة (5+5).