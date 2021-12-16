وليامز: لقائي مع أمراء الكتائب المسلحة بمصراتة تميز بتغليب الحلول السياسية

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، بقادة المليشيات المسلحة في مصراتة.

وقالت وليامز في تغريدة على “تويتر”: “أجريتُ لقاءً اليوم في مصراتة مع مجموعة من القيادات العسكرية وأمراء الكتائب المسلحة، وكان اللقاء لافتا إذ تميزت المداخلات بلغة التهدئة وتغليب الحلول السياسية”.

وتابعت: “ناقشنا العملية الانتخابية وسبل تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، بناءً على الاجتماع الأخير بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبد الرازق الناظوري وكذلك الجهود المستمرة للجنة العسكرية المشتركة (5+5)”.