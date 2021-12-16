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وليامز: لقائي مع أمراء الكتائب المسلحة بمصراتة تميز بتغليب الحلول السياسية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، بقادة المليشيات المسلحة في مصراتة.

وقالت وليامز في تغريدة على “تويتر”: “أجريتُ لقاءً اليوم في مصراتة مع مجموعة من القيادات العسكرية وأمراء الكتائب المسلحة، وكان اللقاء لافتا إذ تميزت المداخلات بلغة التهدئة وتغليب الحلول السياسية”.

وتابعت: “ناقشنا العملية الانتخابية وسبل تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، بناءً على الاجتماع الأخير بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبد الرازق الناظوري وكذلك الجهود المستمرة للجنة العسكرية المشتركة (5+5)”.

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صحيفة الساعة 24

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