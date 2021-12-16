مجموعات مسلحة تحاصر مقر الحكومة في طرابلس

العنوان-طرابلس

حاصرت مجموعات مسلحة مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة في العاصمة طرابلس، فيما ذكرت مصادر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي طلب قوة عسكرية لحماية منزله.

وأفادت المصادر بأنه تم نقل رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الليبي إلى مكان آمن.

وأشارت المصادر إلى انتشار آليات مسلحة تتبع مليشيا 444 بقيادة محمود حمزة في مناطق متفرقة بالعاصمة طرابلس.

في المقابل أشارت مصادر للعنوان أن كتائب النواصي والردع ودعم الاستقرار تتحدث عن إحباط ” انقلاب ” يخطط له رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة يوم 23 ديسمبر القادم وإعلان حكومة مصغرة جديدة.

فيديو | جانب من التحشيدات الضخمة للمجموعات المسلحة داخل مناطق متفرقة وسط العاصمة #طرابلس .#العنوان #ليبيا pic.twitter.com/y1WZ6OUd2h — صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) December 15, 2021

يأتي ذلك بينما هدد قائد ميليشيا الصمود صلاح بادي بأنه “لن تكون هناك انتخابات رئاسية طالما الرجال موجودون”.

وقال بادي في تسجيل مصور، إنه اتفق مع “الرجال على إغلاق كل مؤسسات الدولة في طرابلس”.

كما هاجم بادي مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إثر زيارتها إلى مصراتة.

وقال بادي، “إن ستيفاني وطأة أرض مصراتة ونقول إن اليوم ليس كالأمس وإن كلمتنا ستكون قوية وإن الأمور ستتغير من هذه الساعة وسنتخذ القرار أولا نحن لسنا من يعلن بيان وينام في بيته”.

وأضاف، “والله لن نرضى أن تكون البلاد تحت ما يسمى الانتخابات الرئاسية التي تعد مقاييسها”.

وقال، “من هي ستيفاني.. لها دور إجرامي في 4 أبريل 2019 ولن تبقى على أرض مصراتة أي قوة. ونقول للطليان الذين يجمعون قوات في مصراتة مع الغرض منهم”.

وأضاف، “إن الوضع في البلاد منهار ويتحدثون عن الانتخابات الرئاسية.. على الجميع أن يقول لستيفاني “كلبة” وأنت لم تجربي حفتر”.

وقال، “الأبطال في طرابلس مجتمعين وقد وافقتهم على قفل كل مؤسسات الدولة التي تعمل للخارج وليس الوطن”.