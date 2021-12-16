“المحاسبة” توقف موظفين بجامعة المرقب احتياطياً

أصدر رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة علاء الدين المسلاتي، قراراً بشأن إيقاف موظفين احتياطياً عن العمل؛ بسبب ضلوعهم في جرائم متعلقة بالتزوير والكسب غير المشروع.

وأوقف القرار الذي اطّلعت 218 على نسخة منه 8 موظفين، على رأسهم الكاتب العام بجامعة المرقب محمد القرمادي، بالإضافة لموظفين بالقسم المالي للجامعة، ومصرفيين يعملون في فروع مصرفَي الجمهورية والتجاري بمدينة الخمس.

وأرجع الديوان في قراره رقم 715 إيقاف المعنيين لأسباب متعلقة بفتح حسابات مصرفية، عن طريق التزوير للحصول على مرتبات أعضاء هيئة تدريس مغتربين انتهت علاقتهم الوظيفية بجامعة المرقب.

جدير بالذكر أن القانون يُجيز إيقاف الموظف عن عمله احتياطياً، في إجراء مؤقت لمدة مُحددة؛ حتى يتسنى لجهة الاختصاص التحقق من التُّهم المنسوبة إليه.

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