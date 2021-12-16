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طبيب زائر يُجري 46 عملية لمرضى العيون بطرابلس

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الصحة إجراء 46 عملية لجراحة الشبكية، واستئصال الجسم الزجاجي و150 كشفًا طبيًا بمستشفى العيون بطرابلس، عن طريق الطبيب التونسي الزائر حسونة المهدي الزقلي.

وأوضحت الوزارة أن العمليات الجراحية تأتي تنفيذاً لبرنامج الطبيب الزائر، الذي أطلقته وزارة الصحة بهدف توفير العلاج الملائم داخل الأراضي الليبية، وتبادل الخبرات بين الأطباء الليبيين والأطباء الزوّار.

من جانبها أكدت مديرة مستشفى العيون رانيا الخوجة، أن عمليات انفصال الشبكية واستئصال الجسم الزجاجي كانت تُجرى سابقًا خارج ليبيا للعديد من الحالات المرضية، مشيرة إلى أن البرنامج سيُسهم في الرفع من كفاءة العناصر الوطنية من خلال تبادل الخبرات بين الأطباء الزوار والعناصر الطبية.

يُشار إلى أن وزير الصحة علي الزناتي شكّل في أغسطس الماضي لجنة وطنية لتوطين الخدمات العلاجية للعيون، تتولّى إعداد الخطط والبرامج الخاصة بعلاج وجراحة العيون وتوطين العلاج بالداخل، عبر الاستعانة بأطباء زوّار لإجراء العمليات الجراحية الكبرى داخل ليبيا.

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قناة 218 الليبية

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