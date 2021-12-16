بيان استنكار لموظفي ديوان الخارجية في الشرق ضد قرار الوزارة باعتماد القائمة النهائية للإيفاد للخارج

أخبار ليبيا24

استنكر موظفي ودبلوماسي ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمنطقة الشرقية ما وقع عليهم من ظلم بسبب القرارات المجحفة من قبل رئيس حكومة الوحدة، على حد قولهم.

جاء ذلك في بيان استنكار ضد اعتماد وزارة الخارجية القائمة النهائية لأسبقية الإيفاد حتى نهاية يونيو 2017.

واستنكر البيان، ما نشرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بطرابلس القوائم الأسبقية للإيفاد للخارج. وما تضمنته من اقصاء المدرجين بالقرار رقم 400 لسنة 2019.

وزيرة الخارجية تعتمد نتائج المعهد الدبلوماسي #بنغازي اليوم الاثنين 13ديسمبر 2021 لدى استقبالها لمدير المعهد الدبلوماسي ببنغازي المستشار محمد العجيلي شهادات”89″موظف تمثل نتائج دورة #المعهد_الدبلوماسي في بنغازي الدفعة 17 #للملحقين_الدبلوماسيين والتي تزامنت مع دفعة طرابلس 🇱🇾✨🤝 pic.twitter.com/6DVZGG2fiU — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا (@MFA_Libya) December 13, 2021

استنكار واستهجان

وجاء في البيان، اطلعت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، “نستهجن ونستنكر بأشد العبارات ما نشرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي بطرابلس. القوائم الأسبقية للإيفاد للخارج. وما تضمنته من اقصاء المدرجين بالقرار رقم 400 لسنة 2019”.

وأضاف، “هذا الإقصاء التعسفي دون وجه حق، لجل موظفي الوزارة من المنطقة الشرقية الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية للإيفاد بالخارج”.

وذكر البيان، “إن ما نشر في صفحة الوزارة الرسمية يوم الإثنين الموافق 13 ديسمبر 2021. باعتماد القائمة النهائية لأسبقية الإيفاد حتى 30 سبتمبر2017 التي تتضمن جميع موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي ممن تشملهم الأسبقية. وذلك بعد إتمام إجراءات دمج كافة موظفي الحكومتين السابقتين، كله عار عن الصحة وفيه تدليس واضح”.

ودعا البيان، إلى “تفعيل قرارات الإيفاد الصادرة عن الحكومة المؤقتة سابقا وفقا لمبدأ الأسبقية. الذي نص عليه قانون رقم 02 لسنة 2001”.

كما دعا إلى “دمج موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة سابقا وفقا لقرارات التعيين والنقل الصادرة عن الحكومة الشرعية”.

وأضاف، أن “كل إجراءات المتعلقة بالدمج واسبقية الايفاد للخارج نعتبرها إجراءات جاءت استغلالا للوظيفة العامة وأحادية الجانب ولا يترتب عليها أي التزام من قبلنا”. ودعا البيان إلى “دمج السفارات التابعة للحكومة الليبية السابقة”.

كما أن البيان دعا، “وزيرة الخارجية ورئيس لجنة شؤون الايفاد للتدخل فورا لإعادة الأمور إلى نصابها وإنصافنا لما وقع علينا من ظلم ونمهلهم 48 ساعة لتدارك الأمر. والإعلان عن قوائم الدمج والأسبقية بشكل شفاف وعادل. وإلا سنضطر غير أسفين لإعادة الأمور إلى سابق عهدها وفقا لإجراءات تنفيذية بعد المدة المحددة في هذا البيان وتحميلهم المسؤولية كاملة لما ستؤول اليه الأمور”.