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وليامز: لقائي مع أمراء المجموعات المسلحة بمصراتة تميز بتغليب الحلول السياسية

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، بقادة المجموعات المسلحة في مصراتة.

وقالت وليامز في تغريدة على “تويتر”: “أجريتُ لقاءً اليوم في مصراتة مع “مجموعة من القيادات العسكرية وأمراء الكتائب المسلحة” (المجموعات المسلحة)، وكان اللقاء لافتا إذ تميزت المداخلات بلغة التهدئة وتغليب الحلول السياسية”.

وتابعت: “ناقشنا العملية الانتخابية وسبل تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، بناءً على الاجتماع الأخير بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبد الرازق الناظوري وكذلك الجهود المستمرة للجنة العسكرية المشتركة (5+5)”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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