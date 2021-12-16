مصلحة الموانئ تعلن السيطرة  على الخزان العائم سلوق

أعلن مدير مكتب مصلحة الموانئ والنقل البحري بالمنطقة الحرة المريسة حسين الشرع، نجاح السيطرة على الخزان العائم سلوق وربطه بالقاطرة اسوو فينتنووف.

وأعلنت الشركة الليبية للموانئ خروج خزان “سلوق” النفطي العائم عن السيطرة تماما والذي يعمل كخزان نفط خام بسعة 1.5 مليون برميل.

وتابعت الشركة في بيان لها: أن الخزان من منشآت حقل البوري البحري، وانفك ارتباطه من مخطاف التثبيت وأنابيب التعبئة لسوء أعلنت الشركة الليبية للموانئ خروج خزان “سلوق” النفطي العائم عن السيطرة تماما والذي يعمل كخزان نفط خام بسعة 1.5 مليون برميل.

وأضافت أن جميع الموانيء النفطية والتجارية في خليج سرت في حالة طوارئ استعدادا لأي طارئ في حال ارتطامه بأي منشأة.

وأضافت أن هو عبارة عن سفينة نقل خام طولها 335 متر وعرض 50 متر تقريبا تم تحويرها لتصبح خزان عائم عام 1989 وهو مخرد من عام 2017، وبعد فقدان السيطرة عليه يتجه شرقا، وبياناته SLOUG – IMO رقم 7236191، ويرفع علم “ليبيا”، وعلامة النداء 5APG ، MMSI 642165063.

وأشارت إلى أنها تبذل قصارى جهدها للسيطرة على الموقف وأطلقت القاطرة إيراسا لملاقاه الخزان العائم بمتابعه مدير فرع الشركة بميناء طبرق البحري والمرشد الأول نفطي محمد بوفراج وعضو مجلس الأدارة ومدير عام الميناء الحريقي النفطي.