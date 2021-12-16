ويليامز تلتقي القادة العسكريين وأمراء الكتائب المسلحة في مصراتة

بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الأربعاء في مدينة مصراتة، مع مجموعة من القيادات العسكرية وأمراء الكتائب المسلحة بالمدينة، العملية الانتخابية في ليبيا.

وبحسب الحساب الرسمي لويليامز على منصة تويتر، فإن الاجتماع شهد مناقشة “سبل تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، بناءً على الاجتماع الأخير بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبدالرازق الناظوري”، فضلاً عن مناقشته لـ”الجهود المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5+5”.

ووصفت ويليامز في تغريدة لها عبر تويتر اللقاء، بأنه كان “لافتا إذ تميزت المداخلات بلُغة التهدئة وتغليب الحلول السياسية”.

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