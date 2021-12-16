اتفاقية بين مصلحة المطارات وشركة ترافسيس لاستخدام واجهة إلكترونية موحدة

أفادت الصفحة الرسمية لمصلحة المطارات على منصة فيسبوك، بأنه تم توقيع اتفاقية حقوق استخدام النظام بين شركة ترافسيس للحلول البرمجية وشركة الخطوط الجوية الليبية، لافتة إلى أنه تم اعتمادها من قبل مدير إدارة التجهيزات بالمصلحة باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل كافة المطارات.

ونوهت المصلحة إلى أنه يجب على كافة شركات الطيران الأخرى الإسراع في التوقيع على الاتفاقية مع الشركة المزودة للخدمة؛ تفادياً لحرمانهم من الاستفادة من النظام ومنعهم من استخدام منصات تسجيل الرحلات بالمطارات، المثبت فيها النظام حالياً، وتلك التي سيتم تزويدها بالنظام خلال الفترة القادمة.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية بناءً على العقد المبرم بين مصلحة المطارات وشركة ترافسيس لتزويد المطارات الليبية بنظام معالجة الركاب للاستخدام المشترك “CUPPS”، والذي سيُمكِّن شركات النقل الجوي وشركات الخدمات الأرضية من استخدام واجهة إلكترونية مُوحدة، لإتمام إجراءات تسجيل وقبول المسافرين وأمتعتهم عبر الرحلات الجوية المغادرة من المطارات الليبية بشكل متزامن.

وسيتيح النظام للمستخدمين إمكانية طباعة بطاقات صعود إلكترونية، يتم التعرف عليها من خلال قارئات مثبتة على البوابات، تُمكن المسافرين من الدخول للجانب الجوي، إضافة إلى حصرهم والتعرّف عليهم قبل عملية الصعود للطائرة، إلى جانب سهولة تتبع الحقائب والأمتعة الخاصة بالمسافرين، وتصنيفها حسب وجهتهم النهائية، فضلاً عن أن النظام سيُتيح للمصلحة تحديد أعداد المسافرين وأنواع وأحجام الطائرات المستخدمة بكافة المطارات، وسيساهم في تنظيم سير العملية التشغيلية وسهولة حصر الإيرادات والمطالبات المالية.

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