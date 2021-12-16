قوة عسكرية مجهولة تطوق مقر المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء ووزارة الدفاع

أفادت مصادر خاصة لـ218، بأن الشارع المؤدي للمجلس الرئاسي من جهة النوفليين مطوق بالكامل من قبل سيارات عسكرية مجهولة، يستقلها عناصر بالزي المدني وآخرون بالزي العسكري.

وكان قائد لواء الصمود، والمطلوب دولياً صلاح بادي، توعد بأنه “لن تكون هناك انتخابات رئاسية طالما الرجال موجودون”، كاشفاً عن اتفاق يقضي بإغلاق كل مؤسسات الدولة في العاصمة طرابلس.

ومضى بادي في اجتماع مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بالقول، “نحن لسنا أصحاب ذمم رخيصة مثل الكثيرين، ولا يمكن لأي أحد أن يشتري ذممنا، ولا نعمل لأي دولة من الخارج”، معلناً رفضه للانتخابات بهذه الطريقة، حسب قوله.

وشن بادي هجوماً لاذعاً على المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، التي وصفها بأبشع الألفاظ، واعتبرها “عميلة وشريكة للمجرمين”.

وجاءت تصريحات بادي هذه وسط أنباء آتية من العاصمة طرابلس، تفيد بأن قوة عسكرية مجهولة دخلت إلى مقرات المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء بطريق السكة ووزارة الدفاع.

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