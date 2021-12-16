بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الأجواء أمطار من حين لأخر على المناطق الساحلية خاصةً الساحل الشرقي،ومن المتوقع انخفاض حاد في الحرارة مع بداية الأسبوع القادم خاصة على المناطق الجبلية.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين إلى أخر خاصة على المناطق الساحلية، مع ظهور شبورة مائية على الساحل ، وتكّون الضباب على مرتفعات الجبل الغربي أخر هذه الليلة وصباح الغد.

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط مساء يوم السبت.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12- 17) مْ .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين إلى أخر خاصة على مناطق الجبل الأخضر ،مع تكّون الضباب على المرتفعات الجبلية أخر هذه الليلة وصباح الغد.

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم السبت.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (12 – 18) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على الجفرة.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17 – 20) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلي شمالية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 19) مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:02)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:03)