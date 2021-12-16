التكبالي: بعض النواب انتهازيون.. ولن يفيدهم “أردوغان”

هاجم عضو مجلس النواب علي التكبالي وفد البرلمان الذي زار تركيا أمس الأربعاء.

وقال التكبالي في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “‏الذين ذهبوا لملاقاة إردوغان، وصلوه وهو يترنح، للأسف بعض أعضاء مجلس النواب انتهازيون لدرجة مخجلة، لن يفيدكم الرجل المريض في شيء”.

وتوجه وفد من النواب إلى تركيا أمس الأربعاء، وقال عضو الوفد زياد دغيم، إن الزيارة تستهدف تطبيع العلاقات بين تركيا وبين كل المناطق الليبية وليس منطقة واحدة، و انتهزنا فرصة التقاربات الجديدة في المنطقة لتحسين علاقات ليبيا بجميع الدول في الإقليم، ومنها تركيا.

وأضاف في تصريحات صحفية: “اتفقنا على استئناف الرحلات الجوية إلى مطارات المنطقة الشرقية بعد الترتيبات الأمنية، و بحثنا كل أوضاع الجالية الليبية في تركيا وطرق تحسينها دون النظر لمنطقة أو مدينة”.