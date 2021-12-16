أحوال الطقس اليوم: أمطار على الساحل الشرقي

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة المناطق الساحلية، تتخللها أمطار، خصوصًا على الساحل الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز اليوم الخميس، انخفاض درجات الحرارة بشكل حاد بداية الأسبوع المقبل، خصوصًا على المناطق الجبلية.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة – جبل نفوسة

المناطق الساحلية تتعرض لأمطار متفرقة، مع ظهور شبورة مائية على الساحل، ويتكون الضباب على مرتفعات الجبل الغربي آخر هذه الليلة وصباح الغد، والرياح شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط مساء يوم السبت، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة

تسقط أمطار متفرقة من حين إلى آخر، خصوصًا على مناطق الجبل الأخضر، مع تكوُّن الضباب على المرتفعات الجبلية آخر هذه الليلة وصباح الغد، والرياح شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط يوم السبت، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 12 و18 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على الجفرة، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و20 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية.

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