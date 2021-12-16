الصحة العالمية تطلق ورشة التدريب النوعي للعاملين الصحيين بطرابلس

أطلقت منظمة الصحة العالمية وبتعاون مشترك مع وزارة الصحة، إدارة الخدمات الصحية طرابلس واليونيسف والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والهلال الأحمر الليبي تدريب نوعي للعاملين الصحيين المجتمعيين حول مهارات التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية في سياق #كوفيد_19 بهدف تحديد القضايا التي تؤثر على تقبّل اللقاح في المجتمع المحلي ومعالجتها.

وقالت ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، “للأطقم الصحية بمختلف فئاتها دور حاسم بدعم التواصل الفعال خلال المخاطر والمشاركة المجتمعية حول مأمونيّة اللقاحات وفعاليتها في محاربة فيروس كورونا في حال التعرض له، كما قد توفر أيضا الحماية للأشخاص المحيطين بنا”.