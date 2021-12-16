648 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 648 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الأربعاء، منها 121 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 853 مصابًا، وتُوفي سبعة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 14% من إجمالي 4575 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 3927 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع أربع حالات بالمنطقة الغربية وثلاث حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 380 ألفًا و464 حالة، منها 6945 حالة نشطة، بينما تعافى 367 ألفًا و936 حالة، وسُجلت 5583 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

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