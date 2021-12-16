“تبون” و”سعيد” يؤكدان على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم أمس الأربعاء، إن الحلّ في ليبيا يجب أن يكون بيد الليبيين، وأن يتم بخروج المرتزقة جميعاً من البلاد.

وذكر “تبون” أنه بحث مع “سعيد” الأوضاع في ليبيا، مشيراً إلى اتفاق الرئيسين على “أن الحلّ يجب أن يكون بين الليبيين أنفسهم”.

بدوره، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن “التنسيق بين تونس والجزائر مستمرٌ بشأن الملف الليبي”. مضيفاً أن “التدخلات الأجنبية عقّدت الوضع في ليبيا”.

ووصل “تبون”، يوم أمس، إلى العاصمة تونس، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس التونسي وعدداً من المسؤولين.

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