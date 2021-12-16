ضبط مصنع خمور في بنغازي

ضبط أعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري مصنعًا لإنتاج الخمور في مدينة بنغازي.

تعود بداية الواقعة إلى تلقي المركز معلومات عن تصنيع شخص للخمور داخل قطعة أرض يمتلكها، ثم الإتجار بها في المدينة، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأعد أعضاء التحريات كمينًا للمتهم، وضُبط خلال قيادته سيارته وبحوزته كميات من الخمور.

واعترف بامتلاكه المصنع، حيث عُثر داخله على 1200 لتر من الخمور، إضافة إلى معدات إنتاجها.

واتخذت جميع الإجراءات القانونية حيال المتهم، ثم أحيل إلى النيابة العامة.

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