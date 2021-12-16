طقس اليوم.. أمطار متفرقة وحرارة معتدلة في معظم المناطق

يتخلل الأجواء في ليبيا أمطار من حين لآخر على المناطق الساحلية، خاصةً الساحل الشرقي، ومن المتوقّع حدوث انخفاض حاد في الحرارة مع بداية الأسبوع القادم، خاصةً على المناطق الجبلية.

وتهطل أمطار متفرقة في رأس اجدير حتى سرت سهل والجفارة وجبل نفوسة من حين إلى آخر، ويتكون الضباب على مرتفعات الجبل الغربي آخر هذه الليلة وصباح الغد، أما الرياح فشمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط مساء يوم السبت، وتتراوح درجات الحرارة القصوى في تلك المناطق ما بين (12- 17) مْ .

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومراده؛ تهطل أمطار متفرقة من حين إلى آخر خاصة على مناطق الجبل الأخضر، مع تكّون الضباب على المرتفعات الجبلية آخر هذه الليلة وصباح الغد، أما الرياح فشمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم السبت، وتتراوح درجات الحرارة على غالبية المناطق ما بين (12 – 18) مْ.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة؛ تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الجفرة، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (17 – 20) مْ.

وفي الكفرة والسرير وتازربو؛ تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة. أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح ما بين (17- 19) مْ.

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