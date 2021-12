العلماء يحذرون .. دراسة جديدة حول أوميكرون تثير مخاوف !

حذر علماء من أن متحور أوميكرون طوّر القدرة على إصابة القوارض. وتأتي هذه الأخبار المقلقة وسط توقعات بأن أوميكرون في طريقه لأن يصبح الفيروس المهيمن في العالم .

وزعمت دراسة جديدة نُشرت مسبقا على خادم bioRxiv، أن الفيروس المتحور طوّر القدرة على الارتباط بخلايا القوارض. وأطلق معدو الدراسة على هذا “تحول طفري رئيسي” لفيروس SARS-CoV-2.

ووجدت الدراسة أن المتحوّر المثير للقلق (VOC) يمكن أن يرتبط بمستقبلات ACE2 في خلايا القوارض، وفقا لعالم المناعة كريستيان جي أندرسن.

2) To be clear, other variants theoretically can bind / infect, but at much lower likelihood. The new study now proves direct binding of Omicron to mouse 🐁 ACE2. https://t.co/EIvHvuyRKm

وفي الخلايا البشرية، يستخدم فيروس كورونا بروتيناته المميزة لربط مستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 الموجودة في غشاء الخلية، ما يوفر مدخلا إلى الخلية.

NEW—The new #Omicron variant can likely now infect RODENTS 🐁 — the coronavirus couldn’t bind 🐭 ACE2 receptor before… but looks like Omicron can now. I vote for elimination, because I don’t want forever #COVID19 or play whack-a-rat repeated waves of COVID. https://t.co/F2OIR3t37Z

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 15, 2021