سميرة الفرجاني: رصاصة “نقبت الكوجينة” لا أدري  هل مقصودة أو طائشة

أكدت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية في «حكومة الإنقاذ» المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، أن منزلها في العاصمة طرابلس تعرض لرصاصة اخترقت المطبخ، ولم تصب أي أحد، متسائلة هل كانت تلك الرصاصة مقصودة أم أنها طائشة.

وقالت «الفرجاني»، عبر صفحتها بفيسبوك، “من اشوي مقعمزين في أمان الله اتجينا رصاصة مهيفه تنقب سقف البيفيسي وتخش وسط الكوجينه، منين جت وكيف جت الله أعلم، وكيف وصلت ونحن في وسط أحياش، وما فيش ضرب في جهتنا والدنيا هدوء، لا أدري هل مقصودة أو طايشه، فلا حول ولاقوة إلا بالله”.

وكانت قد حاصرت تشكيلات مسلحة لم يعلن عن هوبتها مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بالعاصمة طرابلس.

وأشارت مصادر متطابقة من طرابلس إلى أنه من المقرر أن يكون هناك إغلاق للمؤسسات الخدمية والتعليمية نتيجة التوتر الأمني في المدينة.

وطلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قوة عسكرية لحماية منزله بعد للسيطرة المليشيات على مقر رئاسة الوزراء

ووجه المطلوب دوليا المدعو صلاح بادي، تهديدا باستخدام السلاح، السيطرة على جميع مؤسسات الدولة في طرابلس ومصراتة وعدم إجراء أي انتخابات خلال الفترة المقبلة.