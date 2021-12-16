وليامز تصل سرت للمشاركة في اجتماع لجنة 5+5 (صور)

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

16 December, 2021

توجهت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الخميس إلى مدينة سرت للمشاركة في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وقالت وليامز في تدوينة نشرتها عبر حسابها بتويتر، :”في طريقي اليوم إلى مدينة سرت عبر الطريق الساحلي، الذي أُعيد فتحه مؤخراً كواحدة من ثمار اتفاق وقف إطلاق النار. مرورنا من هذا الطريق وتوقفي لتحية أفراد القوة الأمنية المشتركة يؤكد بقوة بأن إرادة الليبيين في بناء السلام وتجاوز الماضي تتفوق على المصالح الضيقة والتدخلات الخارجية”.

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