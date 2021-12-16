“مكافحة الأمراض”: ارتفاع لافت في معدل الإصابات بـ”كورونا”

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 648 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في ليبيا، يوم أمس الاثنين، ليصل إجمالي الإصابات إلى 380 ألفاً و484 حالة، من بينها 121 حرجة.

‏‎وكشف المركز، في بيانه رقم 588، عن تعافي 853 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 367 ألفاً و936 حالة تعافٍ، بالإضافة إلى تسجيل سبع حالات وفاة، ليصل مجموع الوفيات إلى 5,583.

‏‎وقال المركز إن نسبة الإصابة بلغت 14%، وذلك بعد فحص 4,575 عينة خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إصدار البيان.

‏‎وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 1,808,048 شخصاً، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 771,327 شخصاً.

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