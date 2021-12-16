المنقوش تبحث مع دي مايو ملف الانتخابات والهجرة غير الشرعية

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، الأربعاء، بالعاصمة الإيطالية روما، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، العديد من الملفات، منها الانتخابات، والتعاون في مجابهة الهجرة غير الشرعية.

وجدد دي مايو دعم بلاده الكامل لاستقرار ليبيا، وحرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي المشترك وفي المجالات كافة، على رأسها الانتخابات الرئاسية، وملف الهجرة غير الشرعية.

ومن جهتها جددت المنقوش التأكيد على أن حل هذه قضية” الهجرة غير الشرعية” يكمن في إنشاء مشاريع تنموية واقتصادية في دول المصدر، وعدم الاكتفاء بعلاجها في دول العبور، فضلًا عن الدعم التقني والفني وتفعيل اتفاقيات حماية الحدود.

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