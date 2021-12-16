تكتل فزان النيابي: رئاسة البرلمان حقنا لأننا لسنا أتباعا لأصحاب المشاريع الخارجية

أصدر تكتل فزان النيابي، بيانا بخصوص زيارات وفود مجلس النواب بدون موافقة المجلس، مؤكدا أنه يتابع الانحراف الكبير لرئاسة مجلس النواب وبعث وفود بدون الرجوع للمجلس وفق المادة 209 من القانون رقم 4 لسنة 2014.

وقال البيان: “حفاظا على السيادة الليبية المعتدى عليها من الدولة التركية الغازية بقوات أجنبية أتت باتفاق باطل لم يصادق عليه مجلس النواب وفق الاعلان الدستوري والاتفاق السياسي ضاربة بعرض الحائط قرار مجلس النواب في جلسة 4 يناير 2020 بقطع العلاقات مع دولة تركيا الغازية ورئيسها المجرم الذي قتل أبناء ليبيا واغتصب أرضها واستباح حرمتها وسب وشتم مؤسساتها وقيادتها ومزال يحيك المؤامرات عليها”.

وأضاف “هذا المجرم يصرح أمام الإعلام بأنها إرث للدولة العثمانية ذات الصيت السيئ من جهل وتخلف ومجازر ضد الإنسانية التي عانى منها الشعب الليبي طيلة فترة احتلالهم لليبيا ومن ثم تنازلت عنها للفاشست الطليان مقابل مصالحهم وتركوا الشعب الليبي يواجه مصيره”.

وتابع “ما زالت تعمل تركيا الغازية على التدخل في شؤوننا الداخلية وتنفيذ مخططات التقسيم والعمل على إثارة القلاقل للحيلولة دون وصول بلادنا إلى الأمن والاستقرار والتنمية، وعليه فإننا نطالب بتغير هذه الرئاسة البائسة والمحافظة على ما تبقى من سيادة وكرامة لهذا البلد وأن يتم تنفيذ الاتفاق الأخلاقي بتولي عضو من فزان رئاسة مجلس النواب فهذا الوطن نحن فيه شركاء ولسنا أتباع لأحد من أصحاب المشاريع الخارجية”.

وكان وفد من النواب، قد توجه إلى تركيا أمس الأربعاء، لبحث فتح قنصلية تركية في مدينة بنغازي، لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات القنصلية وتأشيرة الدخول لتركيا، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين وعودة جميع الخطوط الجوية الناقلة.

وضم الوفد رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، والوفد الرسمي المرافق له الذي ضم رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، ورئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي، وأعضاء المجلس: سالم قنان وبدر النحيب وإدريس المغربي وزياد دغيم.

وأفاد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الوفد التقى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الليبية- التركية أحمد يلدز، حيث تناول اللقاء سبل دعم وتوطيد علاقات الصداقة بين البلدين، وعددًا من الملفات التي من شأنها دعم العلاقات الثنائية وخدمة مواطني البلدين.

كما قام وفد مجلس النواب بزيارة إلى متحف حرب الاستقلال التركي، وضريح القائد التركي مصطفى كمال أتاتورك.

وفي وقت سابق أمس، استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وفد مجلس النواب، وفق ما أعلنته الرئاسة التركية عبر حسابها على «تويتر».

وتأتي زيارة الوفد البرلماني الليبي إلى أنقرة، استكمالًا للاجتماع الافتراضي الذي عقد قبل أسابيع بين عدد من أعضاء مجلس النواب ونظرائهم من أعضاء مجلس الأمة التركي، برئاسة أحمد يلدز رئيس جمعية الصداقة التركية الليبية، ورئيس لجنة الخارجية بمجلس الأمة التركي عاكف كيلش.