وليامز تجري زيارة إلى سرت

العنوان-سرت

أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي، ستيفاني وليامز، إجراء زيارة إلى مدينة سرت.

وأكدت وليامز، في تغريدة على تويتر، قيامها بزيارة سرت، مشيرة إلى أنها سافرت برًا عبر الطريق الساحلي.

في طريقي اليوم إلى مدينة #سرت عبر الطريق الساحلي، الذي أُعيد فتحه مؤخراً كواحدة من ثمار اتفاق وقف اطلاق النار. مرورنا من هذا الطريق وتوقفي لتحية افراد القوة الأمنية المشتركة يؤكد بقوة بأن إرادة الليبيين في بناء السلام وتجاوز الماضي تتفوق على المصالح الضيقة والتدخلات الخارجية. pic.twitter.com/X0laFysLUv — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) December 16, 2021

وتأتي الزيارة بعد أن أنهت المستشارة زيارة إلى مصراتة التقت خلالها بعدد من القيادات العسكرية والمدنية في المدينة.

وقالت وليامز، إنها سافرت عبر الطريق الساحلي الذي أعيد فتحه كواحدة من ثمار اتفاق وقف إطلاق النار.