ليبيا الان

وليامز تجري زيارة إلى سرت

تم النشر منذُ 31 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-سرت

أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي، ستيفاني وليامز، إجراء زيارة إلى مدينة سرت.

وأكدت وليامز، في تغريدة على تويتر، قيامها بزيارة سرت، مشيرة إلى أنها سافرت برًا عبر الطريق الساحلي.

وتأتي الزيارة بعد أن أنهت المستشارة زيارة إلى مصراتة التقت خلالها بعدد من القيادات العسكرية والمدنية في المدينة.

وقالت وليامز، إنها سافرت عبر الطريق الساحلي الذي أعيد فتحه كواحدة من ثمار اتفاق وقف إطلاق النار.

Post Views: 38

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك