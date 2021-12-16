إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة على الحدود “الليبية- التونسية”

تمكّنت عناصر فرقة الحرس الديواني بمنطقة الصمار، في ولاية تطاوين جنوب تونس، بالقرب من الحدود الليبية، من ضبط أقراص مخدرة كانت معدة للتهريب.

وأشار “الحرس” إلى أن الكمية تُقدّر بـ 742,500 قرص من مخدر pregabalin ذات التركيز mg 300 كانت محملة على متن سيارة رباعية الدفع تم ضبطها بمسافة 300 كيلو متر داخل الصحراء.

وأضاف أن الكمية تم حجزها إثر عمل وصفه بـ”الاستعلامي” مكّن أفراده من الحصول على معلومات دقيقة حول توقيت ومسلك عملية التهريب، ليتم بعد ذلك نصب كمين شاركت فيه دوريات عدة، تمكّنت إحداها من رصد شاحنة التهريب، حيث طاردتها عناصر “الحرس” إلى أن علقت في الكثبان الرملية لتنجح في توقيفها وحجزها.

ولفت “الحرس” إلى أن هذه العملية تعدّ الأكبر من حيث كمية المضبوطات التي احتجزتها مصالح الديوانة التونسية.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية