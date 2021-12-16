«تكتل إحياء ليبيا»: نقترح نقل السلطات التنفيذية إلى مجلس القضاء

طالب تكتل «إحياء ليبيا»، بضرورة نقل السلطات التنفيذية إلى القضاء، والتأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، مع التشديد على انتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وقال بيان صادر عن التكتل: “نقترح نقل السّلطات التّنفيذيّة إلى القضاء، وإجراء الانتخابات في موعدها لمنع الفراغ التّنفيذي في الدّولة اللّيبيّة بحلول 24 ديسمبر 2021، ولضمان إجراء الانتخابات الرّئاسيّة في موعدها، وللمنع الفوري لظاهرة تضارب المصالح الواضحة وما صاحبها من فساد ونهب وهدر وتزوير وغشّ”.

وأضاف “يقترح تكتل (إحياء ليبيا) على البرلمان اللّيبي، والقوى الفاعلة، المؤسّسيّة والسّياسيّة والعسكريّة، في كافّة أنحاء ليبيا، وكذلك على مجلس الأمن الأممي، والمجتمع الدّولي، التّأكيد على إجراء الانتخابات الرّئاسيّة في موعدها (24 ديسمبر 2021)، وليكن هذا التّاريخ موعدًا لبداية (فترة الدعاية الانتخابيّة) أو لنشر القائمة النّهائيّة للمترشّحين، إن لم تصدر قبل ذلك”.

وتابع “التّأكيد على انتهاء ولاية (المجلس الرّئاسي) وحكومته (حكومة الوحدة الوطنية) بانتهاء يوم 23 ديسمبر 2021 عند منتصف اللّيل، وذلك بموجب قرارات البرلمان في جلسة منح الثّقة وجلسة سحب الثّقة، وكذلك بموجب التّعهدات والتّأكيدات المكتوبة والمرئيّة والمسموعة للسّادة أعضاء المجلس الرّئاسي ورئيس الحكومة، وكذلك بموجب البيانات التّرحيبيّة بجلسة منح الثّقة من قبل مجلس الأمن الأممي، وغيرها من البيانات الدّوليّة”.

واستطرد “يجب نقل كافّة السّلطات التّنفيذيّة التي يحملها (المجلس الرّئاسي) وصلاحيّات تسيير الأعمال التي تملكها الحكومة الحاليّة إلى (المجلس الأعلى للقضاء)، برئاسته وهيكليته الجديدة بموجب (القانون رقم 11 لسنة 2021) واجتماع المجلس الأخير بتاريخ 14 ديسمبر 2021، على أن تكون قرارات المجلس بإجماع أعضائه”.

واستكمل “يجب إيقاف عمل رئيس الوزراء ونوّابه وجميع الوزراء ووزراء الدّولة، والاقتصار على تسيير الأعمال بالوكلاء فقط، وكذلك إيقاف عمل جميع الموالين لرئيس الوزراء منعًا لاستمرار تضارب المصالح واستخدام أدوات الدّولة للدّخول في الانتخابات أو تخريبها، وإيقاف تصرّفات محافظ ليبيا المركزي في أموال الشّعب اللّيبي، بحيث يقتصر الصّرف على المرتّبات وضروريّات الحياة ودعم الانتخابات”.

وواصل “يجب حثّ المفوّضيّة العليا للانتخابات على الإسراع في حسم القائمة النّهائيّة للمترشّحين وإصدارها في أقرب وقت، لا يتجاوز 24 ديسمبر 2021 بأيّ حال من الأحوال، وحثّها على تسريع جميع الإجراءات لإقامة الانتخابات في وقتها المحدّد، وتخويل القوى العسكريّة والشّرطيّة والأمنيّة في طرابلس بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استلام زمام الأمور وكذلك جميع مقرّات السّلطة التّنفيذيّة قبيل يوم 24 ديسمبر 2021، منعًا لأيّ فراغ تنفيذيّ في كيان الدّولة اللّيبيّة”.