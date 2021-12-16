«5+5» تعقد اجتماعا في سرت بحضور وليامز

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اجتماعًا اليوم الخميس في مدينة سرت.

وقالت مصادر محلية، في حديث إلى «بوابة الوسط» إن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز حضرت جانبًا من الاجتماع، بعدما وصلت صباح اليوم إلى المدينة، والتقت عميد المجلس البلدي مختار المعداني، وعددًا من الأعيان وممثلي المجتمع المدني بسرت.

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وأصدر المعداني، قرارًا بتعليق العمل في جميع الجهات والمؤسسات الحكومية داخل المجمع الإداري الحكومي المجاور لمجمع قاعات واقادوقو، حيث يجري اجتماع اللجنة، كما توقف العمل أيضًا في فرعي مصرفي الوحدة والتجاري الوطني.

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