وزراء خارجية مجموعة السبع يؤكدون دعم المسار الانتخابي في ليبيا

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أفريقيا، في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، إن دول المجموعة الصناعية السبع G7، أكدت دعمها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في ليبيا، تبدأ في 24 ديسمبر.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع ممثلي الدول السبع في مدينة ليفربول الإنجليزية، بحضور وزراء خارجية كلٍّ من الولايات المتحدة، كندا، ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا واليابان.

وناشدت المجموعة الفاعلين كافة عدم تقويض العملية السياسية والالتزام بنتائجها. مشيرةً إلى أهمية انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

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