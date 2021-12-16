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وزراء خارجية مجموعة السبع يؤكدون دعم المسار الانتخابي في ليبيا

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أفريقيا، في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، إن دول المجموعة الصناعية السبع G7، أكدت دعمها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في ليبيا، تبدأ في 24 ديسمبر.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع ممثلي الدول السبع في مدينة ليفربول الإنجليزية، بحضور وزراء خارجية كلٍّ من الولايات المتحدة، كندا، ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا واليابان.

وناشدت المجموعة الفاعلين كافة عدم تقويض العملية السياسية والالتزام بنتائجها. مشيرةً إلى أهمية انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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