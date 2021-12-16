الرئاسي يلتقي مدير عام مطار طبرق الدولي

طرابلس 16 ديسمبر 2021 (وال) _ التقى رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي أمس الأربعاء، مدير عام مطار طبرق الدولي، السيد سعد جاب الله، ورئيس الفرع البلدي عمر المختار بطبرق، السيد حافظ الغماري، لمناقشة العديد من القضايا التي تخص المطار وتطويره وحل بعض المختنقات التي تواجه إدارته والعاملين به، وكذلك الإطلاع على بعض الاحتياجات والمشاكل التي تواجه المواطنين في الفرع البلدي المعني.

وأكد السيد الرئيس، على أهمية أن تتطلع كل الجهات التنفيذية المختصة، بأداء دورها الخدمي في كل المدن والقرى في كل ربوع البلاد، من أجل الصالح العام وتحسين جودة الخدمات في كل المرافق الخدمية للدولة. (وال _ طرابلس) ح أ / ه ع

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