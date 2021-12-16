الشاطر: على ستيفاني السير معنا في اتجاه انتخابات برلمانية فقط

أكد عبدالرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أنه يجب على ستيفاني ويليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، السعي مع الليبيين لإجراء انتخابات البرلمان فقط.

وقال الشاطر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”إذا أرادت ستيفاني وليامز أن يكتب لمهمتها الجديدة النجاح فعليها أن تسير معنا في اتجاه إجراء انتخابات برلمانية فقط وتأجيل الرئاسية حتى ينظر ويقر النواب الجديد مشروع الدستور”، بحسب قوله.

وأشار إلى أنه “منطقيا الدول تبنى على دستور وقواعد اللعبة تغيرت اليوم غير الأمس”.

وكان المطلوب دوليا المدعو صلاح بادي، قد وجه تهديدا باستخدام السلاح، السيطرة على جميع مؤسسات الدولة في طرابلس ومصراتة وعدم إجراء أي انتخابات خلال الفترة المقبلة.

وقال «بادي» في اجتماع ضم عدد من قادة كتائب ثوار مصراتة، موجها حديثه إلى ستيفاني وليامز المبعوثة الأممية، إن «ليبيا لن تستمر بها المهزلة وعلى ستيفاني ويليامز أن تعرف حدودها ولن تمرر أي اتفاق مع مدينة مصراتة دون الرجوع لقادة الثوار في المدينة».

وأضاف، «سيتم تحديد اجتماع آخر بحضور كافة كتائب الثوار على مستوى ليبيا لإعلان خطة للتحرك ضد ما يحاك ضد الوطن الذي أصبح يعج بالخونة والعملاء وبياعي الذمم ولن تكون هناك انتخابات بدون دستور وبدون قاعدة شاملة القوانين التي تمنع كل مجرم وسارق من الوصول للسلطة» حسب قوله.

وواصل «على الدرب سائرون وعلى العهد باقون وطالما هناك ثوار أحرار فالثورة مستمرة وسنقلب الطاولة على العملاء، ولن تكون هناك انتخابات رئاسية لطالما الرجال موجودين، واتفقت مع الرجال لإغلاق كل مؤسسات الدولة في ⁧‫طرابلس».