البشير: الفصائل الرافضة للانتخابات تحاول عرقلتها بنزاع مسلح

ليبيا – علق المحلل العسكري الليبي طه البشير على ما يجري بالمنطقة الجنوبية من اشتباكات ضد قوات الجيش بمدينة سبها، قائلًا: “توقيت هذا العبث يثير القلق، خاصة أن صدام المليشيا جاء مع قوات الجيش الوطني، وهو الصدام الأول من نوعه منذ وقف إطلاق النار”.

البشير وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” أمس الأربعاء، أضاف أن الفترة الأخيرة كانت المليشيات في غرب ليبيا تتقاتل مع بعضها، ولكن هذه المرة حاولت مهاجمة قوات الجيش بشكل مباشر.

وفسر البشير ذلك بأن الانتخابات هي المستهدفة، والجنوب هو التربة الخصبة لإشعال الأوضاع بهذه الطريقة، وأن الفصائل الرافضة للانتخابات تحاول عرقلتها بنزاع مسلح.

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