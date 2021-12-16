“ستيفاني”: إرادة الليبيين في بناء السلام تتفوق على التدخلات الخارجية 

قالت ستيفاني ويليامز ، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، إنها مرت عبر الطريق الساحلي وهي في طريقها لمدينة سرت، معتبرة أن إعادة افتتاح هذا الطريق خير دليل على إرادة الليبيين في بناء السلام.

ونشرت «وليامز» في تغريدة عبر حسابها على فيسبوك، صور لها معلقة: “في طريقي اليوم إلى مدينة سرت عبر الطريق الساحلي، الذي أُعيد فتحه مؤخراً كواحدة من ثمار اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضافت؛ “مرورنا من هذا الطريق وتوقفي لتحية أفراد القوة الأمنية المشتركة يؤكد بقوة بأن إرادة الليبيين في بناء السلام وتجاوز الماضي تتفوق على المصالح الضيقة والتدخلات الخارجية”.

وكانت ستيفاني ويليامز قد وصلت صباح اليوم، إلى سرت للالتقاء بلجنة 5+5 العسكرية، وأعيان ومكونات المجلس الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي المجلس البلدي لبلدية سرت.