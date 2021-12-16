تبون: نأمل أن تتخلص ليبيا من المرتزقة الأجانب قريبا

علق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن آخر التطورات في الأزمة الليبية معربا عن أمله في أن تتخلص ليبيا من المرتزقة الأجانب من أجل أن يسود الوئام بين مختلف الفرقاء السياسيين.

وقال تبون الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس، خلال لقاء مع الرئيس قيس سعيّد أمس الأربعاء، “نتمى لليبيا أن تتخلص من المرتزقة والقوات الأجنبية من أجل أن يعود الوئام بين الأشقاء والفرقاء الليبيين”.

ويأتي كلام تبون في إطار التعليق مع نظيره التونسية على جملة من القضايا العربية، على رأسها الأزمة في ليبيا وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.