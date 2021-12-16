مؤسسة النفط تبحث صيانة معدات هيئة السلامة الوطنية

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع رئيس هيئة السلامة الوطنية عثمان مليقطه، إمكانية دعم فرق الهيئة وصيانة بعض المعدات والآلات.

كما جرى التأكيد على التنسيق المستمر بين الطرفين، لتتدخل الهيئة في الحالات العاجلة والطارئة بمناطق العمليات النفطية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مؤسسة النفط بطرابلس، اليوم الخميس.

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وقالت مؤسسة النفط إن الاجتماع تناول التعاون المشترك في مجال بناء القدرات الخاصة بالعاملين في الهيئة.

وأمس الأربعاء، بحثت المؤسسة مع رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري المهندس عمر الجواشي تأهيل وتدريب المستخدمين العاملين في التخصصات البحرية بشركات القطاع واستقطاب عناصر وطنية جديدة للتلييب التام لهذه الوظائف المهمة بالعناصر الوطنية.

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