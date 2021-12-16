استمرار أزمة نقص الكتاب المدرسي في ليبيا

كشف مدير مكتب إعلام مراقبة تعليم بنغازي، وسام العشيبي، أن مخازن المراقبة لم تصل إليها أي كتب للمناهج الدراسية لهذا العام.

ونفى “العشيبي”، لوكالة الأنباء الليبية، وجود أي مراسلات بين وزارة التعليم والمراقبة بخصوص أي معلومات حول توفر الكتاب المدرسي، خلال هذا الفصل الدراسي، الذي انطلق قبل أيام.

ورغم أن أكثر من مليون ونصف طالب وطالبة؛ التحقوا بمقاعد الدراسة في مختلف المناطق الليبية خلال شهر ديسمبر الجاري؛ إلا أنهم يفتقدون إلى الكتاب المدرسي؛ مما دفع بوزارة التربية والتعليم إلى تخصيص روابط للمناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيس بوك”.

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