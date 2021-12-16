النائب العام يفتح تحقيقًا في ملابسات تأخر توريد الكتاب المدرسي

أكد نائب مدير مركز المناهج التعليمية محمود الوندي أن النائب العام فتح تحقيقًا في ملابسات تأخر توريد الكتاب المدرسي.

الوندي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأربعاء قال: “استُدعينا من قبل مكتب النائب العام؛ للتحقق فيما يُتداول عبر وسائل الإعلام بخصوص تأخر الكتاب المدرسي”.

وأرجع تأخر الكتاب المدرسي إلى تجريد المركز من صلاحياته، وإحالة صلاحية توريد الكتاب لوزارة التربية والتعليم من قبل وزارة التخطيط.

وأضاف: “حتى لو أعيد الاختصاص للمركز، فمن الصعب أن يُورّد الكتب في فترة قريبة إلا إذا تدخلت الحكومة على أعلى المستويات”.

الوندي بين أن المتوفر حتى الآن في مخازن الكتاب المدرسي من السنوات السابقة لا يفي إلا بـ 10% من الاحتياج.

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