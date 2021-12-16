مندوب ليبيا الجديد بالجامعة العربية يلتقي أبو الغيط

العنوان-القاهرة

التقي، مندوب ليبيا الدائم لدي جامعة الدول العربية، عبدالمطلب ثابت، اليوم الخميس، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وذلك بمقر الجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة.

يأتي ذلك بعد استلامه لمهامه كمندوب دائم لليبيا بالجامعة العربية بعد تكليفه من قبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات في الساحة الليبية وآلية دعم جامعة الدول العربية للوضع الراهن.

وقدّم ثابت خلال اللقاء أوراق اعتماده للأمين العام أحمد أبو الغيط ليصبح رسميا مندوبا لليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وكان ثابت قد أدى اليمين القانونية الأربعاء أمام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وأكد خلال مراسم أدائه اليمين بالعمل على تمثيل ليبيا أمام جامعة الدول العربية أفضل تمثيل، كما أكد حرصه على تطوير علاقات ليبيا مع الدول العربية.