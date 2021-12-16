النهر الصناعي: افتتاح منطقة الورش بموقع خزان إجدابيا

افتتحت المنطقة الصناعية بموقع خزان إجدابيا بعد الانتهاء من أعمال إنشاء وصيانة عدد ثلاثة مباني وهي إنشاء مخزن معدات الطوارئ وصيانة وترميم مخزن المواد وورشة صيانة المركبات.

وقال بيان صادر عن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي: “أكدت إدارة المشروعات بالجهاز أنه تم تكليف شركة التقدم للإنشاءات والأعمال الحديدية الوطنية بتنفيذ الأعمال المطلوبة وتحت إشراف ومتابعة فريق العمل بالإدارة”.

وأضاف البيان “مدير إدارة المشروعات أوضح أن المنطقة الصناعية سيكون لها دور كبير في تسهيل أعمال الصيانة لمكونات النهر الصناعي بمنظومة السرير سرت/ تازربو. بنغازي”.