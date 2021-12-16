مؤسسة النفط تبحث التعاون مع السلامة الوطنية في بناء القدرات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 December, 2021

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع رئيس هيئة السلامة الوطنية عثمان مليقطه اليوم الخميس التعاون المشترك في بناء القدرات.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس مناقشة العديد من المواضيع والتي كان أبرزها التعاون المشترك في مجال بناء القدرات، كما تم التطرق إلى إمكانية تقديم الدعم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط للهيئة من خلال مساهمتها في صيانة بعض المعدات والآلات لفرق هيئة السلامة الوطنية، بالاضافة إلى التنسيق المباشر والمتواصل بين المؤسسة والهيئة للتدخل في الحالات العاجلة والطارئة لا قدر الله في مناطق العمليات النفطية.