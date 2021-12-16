مردة: إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر بات من الماضي

كشف أبو بكر مردة، عضو المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، مصير الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع عقدها في 24 ديسمبر من الشهر الجاري.

وقال مردة، في تصريحات لقناة «الجزيرة» القطرية، إن إجراء الانتخابات في 24 الجاري أصبح غير ممكن.

وأوضح أبو بكر مردة، في تصريحات صحفية، أن المفوضية لم تتحدث عن أي مشاكل فنية تواجهها في تنفيذ العملية الانتخابية، ونفذت كل الخطوات والإجراءات المتعلقة بالمراحل السابقة إلى أن وصلت إلى مرحلة التعامل مع شركائها في العملية الانتخابية.

وتابع: “لدينا شركاء في هذه المرحلة، والمفوضية لا تملك سلطة عليهم، وهو أمر خارج عن موضوع المشاكل الفنية”.

ولفت إلى أن المفوضية سلمت تقريرها للجنة المنبثقة عن البرلمان حول الصعوبات والعراقيل التي واجهتها في مرحلة الطعون للانتخابات الرئاسية المتسبّبة عن الشركاء، وبدورها تدرسه ومن ثَمّ تخرج بقرار، وشدد على أن إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر بات من الماضي، ويلزمنا وقت للدعاية الانتخابية.

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