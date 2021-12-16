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جهاز الردع يقبض على  “الشماخي” شريك وكيل الصحة السابق بتهمة الاختلاس

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أفادت مصادر متطابقة، أن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ألقى القبض على أحد أبرز رؤوس الفساد في العاصمة طرابلس المدعو أشرف الشماخي.

وأوضحت المصادر، أن أشرف الشماخي، هو المراقب المالي لوزارة الصحة والشريك الأول وذراع المختلس “محمد هيثم” وكيل وزارة السابق.

وتم القبض على الشماخي  وهو يقود سيارة نوع “تيوتا FG” مصفحة يملكها أحد قادة التشكيلات المسلحة بطرابلس.

وأكدت المصادر، أن «الشماخي» ذكر في إعترافاته أن الأموال التي اختلسها اشترى بها ثلاث شقق في تركيا بمنطقة الفاتح ومبنى استثماري كبير ومطعم في ذات المنطقة، إضافة لعدة ممتلكات في مصر.

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الشماخي جهاز الردع

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صحيفة الساعة 24

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