السعودية ومصر تؤكدان ضرورة عقد الانتخابات الليبية في موعدها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 December, 2021

أكدت السعودية ومصر اليوم الخميس على ضرورة عقد الانتخابات الليبية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.

وشدد البيان الختامي للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكد على ضرورة عقد الانتخابات بموعدها المقرر نهاية العام الجاري.

ولفت الجانبان السعودي والمصري إلى ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2570 والمخرجات الصادرة عن قمة باريس ومؤتمر برلين 2 وآلية دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

وانعقدت اليوم الخميس في القاهرة لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، وقد ترأس الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري وترأس الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود بعد أن سبقها عدد من الاجتماعات على مستوى كبار المسئولين شارك فيها مساعدو وزيري الخارجية من الجانبين، وناقشوا خلالها عدداً من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك تمهيداً للقاء وزيري خارجية البلدين.