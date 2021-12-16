انطلاق اجتماع لجنة «5+5» في سرت بحضور وليامز

يعقد في هذه الأثناء، طرفا اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اجتماعًا بمقر اللجنة في مدينة سرت بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز.

وصلت وليامز صباح اليوم، إلى مدينة سرت قادمة من مصراتة، والتقت عميد المجلس البلدي مختار المعداني، ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت، وممثلي المجتمع المدني بالمدينة.

وعلقت بلدية سرت العمل في جميع الجهات والمؤسسات الحكومية داخل المجمع الإداري الحكومي المجاور لمجمع قاعات واغادوغو، حيث تجتمع اللجنة، كما توقف العمل أيضًا في فرعي مصرفي الوحدة والتجاري الوطني.

– في طريقها إلى سرت.. وليامز تتوقف لتحية القوة الأمنية المشتركة

– وليامز تلتقي عميد «بلدي سرت» ومندوبي مؤسسات المجتمع المدني في المدينة

– «5+5» تعقد اجتماعا في سرت بحضور وليامز

وفي طريقها إلى سرت، توقفت وليامز عند نقطة أمنية على الطريق الساحلي لتحية أفراد القوة المشتركة المعنية بتأمين الطريق، حسب تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر».

وقالت وليامز إن فتح الطريق الساحلي من ثمار اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفة أن الأمر يؤكد «أن إرادة الليبيين في بناء السلام، وتجاوز الماضي، تتفوق على المصالح الضيقة والتدخلات الخارجية».

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